Открытый чемпионат Владивостока по рукопашному бою состоится в предстоящие выходные

В чемпионате примут участие опытные рукопашники и те, кто будет выступать впервые

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 1 октября, во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый чемпионат города по рукопашному бою. Его организатором выступает федерация рукопашного боя краевой столицы. В мероприятии примут участие более 150 спортсменов различных возрастных категорий, представляющие команды спортивных клубов всего Приморского края. Вход для зрителей свободный, начало в 9 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как отмечают организаторы, спортивный сезон уже начался и идет полным ходом. Бойцы готовы к соревнованиям и покажут много интересных поединков. В чемпионате примут участие опытные рукопашники и те, кто будет выступать впервые.

«Подготовка спортсменов идет в интенсивном режиме. Более 10 заявленных команд будут бороться в том числе и за командное первенство. Рукопашный бой становится во Владивостоке все популярнее. Заявлены новые клубы, которые будут выступать за командный кубок впервые. Соревнование выявит сильнейших спортсменов», – рассказал президент федерация рукопашного боя Владивостока Александр Чепкасов.

Все призеры данных соревнований получают возможность участия в региональных соревнованиях и присвоения разрядов, при условии выполнения нормативов.

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