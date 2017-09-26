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Общество

На Народном проспекте ведётся замена люков и решёток инженерных сетей

В процессе ремонта будут заменены порядка 40 решёток системы ливневой канализации
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Масштабный ремонт Народного проспекта продолжается во Владивостоке в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация приступила к установке решёток системы ливневой канализации и замене плит перекрытия и люков смотровых колодцев системы водо- и теплоснабжения, водоотведения и сетей связи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, в процессе ремонта будут заменены порядка 40 решёток системы ливневой канализации, а также около 85 люков с полной заменой плит перекрытия. Специалисты отмечают, что эти работы проводятся для предотвращения провалов и сохранения дорожного полотна в целостности долгие годы.

Напомним, что в рамках федерального проспекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке отремонтируют порядка 13 километров дорог (будет заасфальтировано около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона). В ходе ремонтных работ заменят порядка 30 тысяч бортовых камней.

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