Минвостокразвития забыло объяснить, где «зависли» 56,5 тысяч заявок на ДВ-гектары

Почти 40% заявок на "ДВ-гектары" - это заявки на земли в Приморском крае

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Общее число заявок от россиян на получение "дальневосточных гектаров" составило 102 тысячи; 39,4% из них (более 40 тысяч) - это заявки на землю в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на свежие данные от Минвостокразвития. На втором месте по популярности - Якутия (18,6 тысячи заявок), а на третьем - Хабаровский край (15,6 тысяч).

При этом, Приморье находится на втором месте в ДФО по числу коллективных заявок (4 163), уступая по данному показателю Якутии (4 221). В остальных регионах число коллективных заявок намного ниже.

Стоит отметить, что далеко не все заявки одобрены: с 29% заявителей заключены договоры (29,5 тысяч), Росреестр выдал разрешение в 8% случаев (на 7,8 тысячи заявок), а на рассмотрении - 8,1 тысячи заявок. Где "зависли" остальные 56,5 тысяч заявок, Минвостокразвития не уточняет. Впрочем, ранее министерство публиковало информацию о том, что госпрограмма по выдаче земель россиянам на Дальнем Востоке "пробуксовывает" в том числе и по причине неурегулированности нормативно-правовых актов. Например, возникла серьезная проблема с землями в Приморье, где наиболее интересные участки принадлежат либо Министерству обороны, либо являются охотничьими угодьями.

"Получатели гектаров могут воспользоваться 35 мерами поддержки. Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России", говорится в сообщении министерства.