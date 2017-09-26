Китайскую регату второй год подряд выигрывает экипаж яхт-клуба «Семь футов» из Владивостока

В Циндао, Китай, завершилась последняя длинная гонка регаты на Кубок Дальнего Востока 2017 (Far East Cup 2017). Победителем соревнований стал российский экипаж из Владивостока Seven Feet с шкипером Ильёй Ермаковым на руле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь футов».
Отметим, в прошлом году этот же экипаж также выиграл эту регату.
В состав экипажа из Владивостока вошли: Илья Ермаков (капитан), Андрей Анискин, Артем Каржуев, Игорь Сухов, Роман Арестов, Михаил Оропай и яхтсмен из Хабаровска - Александр Белый.
В регате также принимали участие еще два российских экипажа: из Владивостока капитан Николай Чубенко с командой яхты Decision и экипаж из Хабаровска с Константином Литвинцевым на руле.
Гонки проводились на яхтах класса Beneteu 40.
Формат регаты, как и в прошлом году, предполагал иншорные и оффшорные гонки.
17 сентября стартовали короткие гонки в Циндао.
На следующий день был дан старт 340-мильной гонке до корейского города Мокпо.
Там лодки финишировали и на следующий день отгонялись в коротких гонках.
После этих гонок у экипажа из Владивостока было равенство в очках с командой из Циндао, и последняя 340-мильная дистанция до Циндао всё решила.