Китайскую регату второй год подряд выигрывает экипаж яхт-клуба «Семь футов» из Владивостока

В регате также принимали участие еще два российских экипажа

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Циндао, Китай, завершилась последняя длинная гонка регаты на Кубок Дальнего Востока 2017 (Far East Cup 2017). Победителем соревнований стал российский экипаж из Владивостока Seven Feet с шкипером Ильёй Ермаковым на руле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба «Семь футов».

Отметим, в прошлом году этот же экипаж также выиграл эту регату.

В состав экипажа из Владивостока вошли: Илья Ермаков (капитан), Андрей Анискин, Артем Каржуев, Игорь Сухов, Роман Арестов, Михаил Оропай и яхтсмен из Хабаровска - Александр Белый.

В регате также принимали участие еще два российских экипажа: из Владивостока капитан Николай Чубенко с командой яхты Decision и экипаж из Хабаровска с Константином Литвинцевым на руле.

Гонки проводились на яхтах класса Beneteu 40.

Формат регаты, как и в прошлом году, предполагал иншорные и оффшорные гонки.

17 сентября стартовали короткие гонки в Циндао.

На следующий день был дан старт 340-мильной гонке до корейского города Мокпо.

Там лодки финишировали и на следующий день отгонялись в коротких гонках.

После этих гонок у экипажа из Владивостока было равенство в очках с командой из Циндао, и последняя 340-мильная дистанция до Циндао всё решила.