Первая родившаяся пятерня в Приморье отправилась домой

Малыши и мамы чувствуют себя хорошо

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Матвей, Максим, Игнат, Савелий и Раиса Меркуловы – главные герои сегодняшнего дня в Приморье. Первая пятерня, рожденная в краевом Перинатальном центре, отправилась домой. По словам врачей, мама и малыши чувствуют себя хорошо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Напомним, малыши появились на свет 22 августа и как бывает при многоплодной беременности, вес у деток был небольшой. Чуть больше месяца специалисты помогали новорожденным подрасти и окрепнуть.

Поздравить семью со столь знаменательным событием пришли председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная, представители департамента здравоохранения и департамента труда и социального развития Администрации края.

выявлять скрытые инфекции, мутации генов, вызывающих патологию, оценить риски наследственных и иных заболеваний.