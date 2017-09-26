Как распределялись должности в думе Владивостока?

Непубличные детали внутриполитической повестки региона

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Политический проект «Эксперты Приморского края» вновь опубликовал непубличные детали внутриполитической повестки региона, сообщает РИА VladNews. На этот раз эксперты рассказали о реальных причинах распределения должностей в новом созыве городской Думы, где решения принимались в большинстве своём по политическому принципу.

В частности, комментируя назначение Андрея Брика эксперты отметили, что интрига по поводу поста председателя Думы и руководителя фракции «Единой России» была снята ещё в августе. Решение принимал лично губернатор Приморского края Владимир Миклушевский без особых обсуждений с заместителями, советниками и политтехнологами.

Многие эксперты интерпретировали назначение Андрея Брика на пост председателя Думы как усиление аппаратных позиций председателя Законодательного Собрания Приморского края Александра Ролика. Однако, по информации источников, Андрей Брик хоть, как и многие руководители, давно знаком с Александром Роликом, но ещё с 2013 года был часто вхож в кабинет Владимира Миклушевского, в результате чего им удалось выстроить достаточно плотную коммуникацию. В то же время, для самого Владимира Миклушевского подобные интерпретации играют определённую роль и связаны в первую очередь с попытками усилить свой тандем с Александром Роликом для демонстрации лояльности силовым структурам.

По словам экспертов, лояльность к фракции КПРФ в процессе распределения постов, связана с продолжением выстраивания союза между политическим блоком Администрации Приморского края и влиятельным депутатом Законодательного Собрания Приморского края, строительным магнатом Андреем Ищенко, не прекращающим попыток лоббирования своей кандидатуры на пост руководителя Владивостокского городского комитета партии. В частности, именно благодаря этому коммунисты получили пост вице-спикера Думы для престарелого преподавателя ДВФУ Геннадия Куликова, кампанию которого в 14 округе (Первая речка) спонсировал Андрей Ищенко. По информации экспертов, учитывая внутренние договорённости, фракция КПРФ в нынешнем созыве будет более системной и не будет вступать в особую конфронтацию с представителями «партии власти».

Что касается позиций фракции ЛДПР, то эксперты отмечают, что руководству ЛДПР в Приморском крае всё-таки удалось выбить для партии пост председателя в одном из комитетов. Главной причиной послужила объявленная ранее голодовка депутата ГД РФ Андрея Андрейченко, которая спустя несколько дней после начала внезапно была прекращена со ссылкой на то, что «губернатор нас услышал».

Эксперты отметили также избрание экс-вице-мэра Владивостока, руководителя проекта «Управдом» Натальи Войновской (победившей представителей «Справедливой России» и КПРФ с большим отрывом в округе № 4) на пост значимого комитета по городскому хозяйству. Из всех избранных 10 сентября депутатов Наталья Войновская имеет, пожалуй, наибольший административный опыт (работала с 2005 по 2008 гг. сити-менеджером Спасска-Дальнего, в 2008-2012 гг. первым заместителем главы Администрации Владивостока). Губернатором Владимиром Миклушевским Наталья Войновская рассматривается в большей мере как опытный профессионал, нежели как представитель «коллективного Пушкарёва» в Думе города. Более того, за несколько дней до этого на региональном политическом совете партии «Единая Россия» она была назначена и.о. секретаря Фрунзенского отделения партии (бывший секретарь Юлия Теслина сложила с себя полномочия после провального результата по своей территории).

В целом эксперты отмечают, что придать хоть какую-то значимость нынешнему созыву Думы так и не удалось в связи с политической обстановкой в регионе. Попытаться разыграть карту мнимого усиления (через призму общегородской кампании по избранию мэра) получится только после возможного назначения на пост нового губернатора или принятия кардинального решения о сохранении позиций нынешнего.