Прокуратура: «Радиоприбор» остается одним из крупнейших должников Приморья по зарплатам

Всего зарплатные долги в регионе формируют 44 предприятия, половина которых - банкроты

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось крупное межведомственное совещание по вопросам зарплатных долгов в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Оно прошло под председательством первого зампрокурора края Вячеслава Шайбекова.

Так, в ходе совещания было озвучено, что по состоянию на 1 сентября текущего года общая сумма задолженности по зарплате в регионе приходится на 44 организации, из них 21 предприятие-банкрот. Значительный размер задолженности по заработной плате, как и ранее, остается перед работниками ОАО «Радиоприбор».

По состоянию на 1 сентября прокуратурой региона было выявлено свыше 8,1 тысячи нарушений трудовых прав граждан на оплату труда, в целях устранения которых было принято 6,7 тысячи актов реагирования. В числе прочего, в следственные органы были направлены материалы 19 проверок (по итогам их рассмотрения уже возбуждено 15 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты в регионе).

В целом, за январь-август 2017 года удалось добиться погашения зарплатных долгов в регионе на общую сумму более 465 миллионов рублей.

Так, в полном объеме была погашена задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО «ТМК», ОАО «Дальэнергоремонт», ООО «Лермонтовский ГОК», Ассоциации ХК «Адмирал», ООО «ПримКедрТранс», ООО «Дальнегорское АТП».