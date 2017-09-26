Необычный фестиваль пройдет в Приморье

Владивостокцев научат различать сорта мёда

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 1 октября, в арт-парке «Штыковские пруды» пройдёт первый на территории Приморского края «Фестиваль тайги», где любой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах по изготовлению икебаны из природных богатств Уссурийской тайги, а также послушать песни у костра, сообщает РИА VladNews.

В ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня, 26 сентября, организаторы мероприятия сообщили, что идея проведения такого необычного фестиваля появилась лишь в мае текущего года.

«Мы с рестораторами пытались ответить на вопрос: «Что же такое дальневосточная кухня?». В ходе беседы мнения разошлись: кто-то говорил, что это морепродукты. И вообще, это только продукты, но не блюда. Однако у нас есть таёжное блюдо, которое известно каждому приморцу - папоротник с мясом. Но в морепродукты оно никак не вписывается. Поэтому дальневосточную кухню мы определили как сочетание даров моря и тайги. И теперь у нас два ключевых события - это фестиваль «Держи краба» и «Фестиваль тайги», - сообщила директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза, руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Фестиваль тайги условно разделен на три части: гастрономическую, событийную и таёжные туры. Действие первой части началось уже с 24 сентября. В отдельных ресторанах Владивостока появились блюда из продуктов Уссурийской тайги, которые могут попробовать жители и гости Владивостока и Уссурийска, а на самом празднике фестиваля в «Штыковских прудах» посетить ярмарку таёжных продуктов. Там посетители и узнают, как правильно различать сорта меда и в чем польза каждого из них.

Также в рамках фестиваля организаторы проведут несколько лекционных встреч с представителями Всемирного фонда дикой природы. По их мнению, Уссурийская тайга - это отдельный мир, который может очаровать туристов своей красотой.

«Десять лет назад я услышал такое выражение: «Мужик идет в тайгу искать лес». Да, тайга наша полноценна. Она сама по себе, и не нуждается в уходе со стороны человека. Все это природное. Но наша задача - научиться правильно с ней обращаться. В Приморье огромные лесные территории. Но зачастую даже рядом живущие с нами граждане и понятия не имеют, где находится в нашем крае тайга», - сообщил ведущий координатор проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепёшкин.

Помимо лекций и увлекательного праздника тайги жители Приморья могут рассмотреть природные богатства, посетив таёжные туры.