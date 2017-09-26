С начала 2017 года в Приморье при ДТП погибли 2 велосипедиста

Большинство аварий произошло в темное время суток

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

По данным Госавтоинспекции с начала года в Приморском крае зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, 2 человека погибли, 59 – получили травмы различной степени тяжести. В 38% случаев аварии произошли в темное время суток, при этом велосипеды не были оборудованы катафотами, световыми приборами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

Так, 19 марта в темное время суток в Первореченском районе г.Владивостока в результате наезда легкового автомобиля погиб 27-летний велосипедист, а в минувший понедельник при схожих обстоятельствах в Михайловском районе края пострадал 33-летний мужчина. Велосипедист получил серьезные травмы головы и перелом таза.

Напомним, в соответствии с п.6 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации…» ПДД РФ для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипед должен быть оборудован спереди световозвращателем, фонарем или фарой белого цвета, сзади — световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета. За нарушение данного требования предусмотрены меры административного воздействия в размере 800 рублей.