Во Владивостоке пройдут соревнования по роллер-спорту

Принять участие в мероприятии могут роллеры от 6 лет и старше

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 1 октября, в 11 часов в краевой столице на территории набережной Цесаревича пройдут соревнования по роллер-спорту среди детей и взрослых. Мероприятие проводит школа роллер-спорта «Family» при поддержке администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Принять участие в мероприятии могут роллеры от 6 лет и старше при наличии роликовых коньков и индивидуального комплекта защиты. Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: классический фристайл слалом, прыжки в высоту и детская командная эстафета.

Как отмечают организаторы, участники соревнований могут использовать свою музыку для участия в классических выступлениях. Для этого музыкальные файлы необходимо выслать на почту vlrollerfamily@gmail.com до 28.09.2017. Либо принести в день соревнований на флешкарте и предоставить во время регистрации участников. Название файла должно содержать фамилию и имя участника.

Узнать более подробную информацию можно по телефону: 8-924-262-1943.

Вход для участников и зрителей свободный.