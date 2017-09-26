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Общество

Дети с ограниченными возможностями побывали на экскурсиях в Ботаническом саду и усадьбе Вавилово

Уже в предстоящие выходные юные владивостокцы отправятся в океанариум
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В минувшие пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, администрация города Владивостока организовала по две экскурсии в Ботанический сад и усадьбу Вавилово для владивостокской детворы. Познакомиться с миром растений, узнать много нового и интересного и даже научиться делать и украшать имбирные пряники представилась возможность 60 маленьким владивостокцам, 40 из которых – дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Детям очень нравятся наши экскурсии и мастер-классы, которые проводятся в рамках реализации социального проекта «Хрустальный мир», говорит Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города. - Ребята уже посетили зоопарк, Музей автомотостарины на Садгороде, усадьбу Вавилово и Ботанический сад».

Отметим, что в рамках «Хрустального мира» в бесплатных экскурсиях и мастер-классах принимают участие дети с ограниченными возможностями наравне с их здоровыми сверстниками. Впереди у ребят последняя экскурсия. Уже в предстоящие выходные юные владивостокцы отправятся в океанариум.

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