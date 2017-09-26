Кроме того, решением суда предприниматель обязан рекультивировать испорченные сельхозземли

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье суд обязал бизнесмена свернуть бизнес и рекультивировать испорченные земли сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края. По итогам проверки прокуратуры Лазовского района было установлено, что местное ООО на арендованных плодородных землях разместило углевыжигательные печи, отвалы древесных отходов, а также некапитальные склады и жилые помещения.

Суд, рассмотрев иск надзорного ведомства, постановил освободить участок от переработки древесных отходов (демонтировать печи без капитального фундамента), от складских и жилых помещений некапитального строительства, а также очистить участок от отходов и демонтировать забор. Также на ответчика была возложена обязанность привести земельный участок в первоначальное состояние путем его рекультивации. Вопросы фактического исполнения судебного решения поставлены на контроль прокуратуры Лазовского района.