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В Приморье суд обязал бизнесмена свернуть бизнес

Кроме того, решением суда предприниматель обязан рекультивировать испорченные сельхозземли
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье суд обязал бизнесмена свернуть бизнес и рекультивировать испорченные земли сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края. По итогам проверки прокуратуры Лазовского района было установлено, что местное ООО на арендованных плодородных землях разместило углевыжигательные печи, отвалы древесных отходов, а также некапитальные склады и жилые помещения.

Суд, рассмотрев иск надзорного ведомства, постановил освободить участок от переработки древесных отходов (демонтировать печи без капитального фундамента), от складских и жилых помещений некапитального строительства, а также очистить участок от отходов и демонтировать забор. Также на ответчика была возложена обязанность привести земельный участок в первоначальное состояние путем его рекультивации. Вопросы фактического исполнения судебного решения поставлены на контроль прокуратуры Лазовского района.

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