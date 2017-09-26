Молодая девушка выпала из окна во Владивостоке

Врачи не смогли спасти пострадавшую

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 сентября, во Владивостоке из окна на 7-м этаже выпала 25-летняя девушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Инцидент произошел по адресу Тунгусская, 44.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Врачи долгое время боролись за жизнь девушки, но все оказалось безуспешным. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.

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