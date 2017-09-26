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​Как изменился Владивосток за последние 10 лет?

РИА VladNews представляет инфографику, которая "лучше тысячи слов" иллюстрирует изменения в городе, произошедшие благодаря команде Игоря Пушкарева
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Как изменился Владивосток за последние 10 лет? Строительство 5 новых домов и появление 7 новых (ранее не существовавших) дорог, полная реновация муниципального автобуса и обеспечение всех малышей города от 3 до 7 лет местами в детских садах - много это или мало? РИА VladNews представляет вниманию читателей наглядную инфографику, которая "лучше тысячи слов" иллюстрирует изменения, произошедшие с приморской столицей за время работы команды Игоря Пушкарева: 

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