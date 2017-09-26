Как изменился Владивосток за последние 10 лет? Строительство 5 новых домов и появление 7 новых (ранее не существовавших) дорог, полная реновация муниципального автобуса и обеспечение всех малышей города от 3 до 7 лет местами в детских садах - много это или мало? РИА VladNews представляет вниманию читателей наглядную инфографику, которая "лучше тысячи слов" иллюстрирует изменения, произошедшие с приморской столицей за время работы команды Игоря Пушкарева:
Как изменился Владивосток за последние 10 лет?
РИА VladNews представляет инфографику, которая "лучше тысячи слов" иллюстрирует изменения в городе, произошедшие благодаря команде Игоря ПушкареваВладивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.
Похожие новости
12:02, 26 сентября 2017 Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк
Жителям и гостям города предложат бассейны, трамплины и гидромассаж
13:48, 14 сентября 2017 Владивосток: Второй мост на остров Русский, ВКАД и новый идеальный микрорайон
Стали известны подробности японского мастер-плана развития приморской столицы
18:00, 13 сентября 2017 Как изменится Владивосток через пять лет?
АИЖК и КБ «Стрелка» представили участникам ВЭФ-2017 план благоустройства города до 2022 года
10:20, 13 сентября 2017 Владивосток войдет в экорейтинг российских городов
Минприроды опубликует документ до конца года
16:13, 08 сентября 2017 Как именно изменится Владивосток в ближайшем будущем?
Владивосток превратится в один из ведущих международных центров АТР
02:04, 03 сентября 2017 Концепция мастер-плана Владивостока будет представлена на III ВЭФ
На презентацию приглашены Юрий Трутнев, Максим Орешкин и Михаил Мень
14:02, 31 августа 2017 Владивосток станет новым деловым центром
Разработка мастер-плана города завершится в декабре 2017 года