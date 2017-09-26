"Луч-Энергия" у себя дома принимал футбольный клуб "Факел". Приморцы и воронежцы не смогли выявить кто сильнее. Также Владивосток во второй раз принял у себя международный марафон. По городским дорогам пробежали почти 2000 человек. И ещё Спартак-Приморье дал старт новому сезону. В домашней встрече басктеболисты принимали "Зенит-фарм», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"Луч-Энергия" у себя дома принимал футбольный клуб "Факел"
Новости спортаВладивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.
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