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Сентябрь, 26 вторник
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8 канал

"Луч-Энергия" у себя дома принимал футбольный клуб "Факел"

Новости спорта
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

"Луч-Энергия" у себя дома принимал футбольный клуб "Факел". Приморцы и воронежцы не смогли выявить кто сильнее. Также Владивосток во второй раз принял у себя международный марафон. По городским дорогам пробежали почти 2000 человек. И ещё Спартак-Приморье дал старт новому сезону. В домашней встрече басктеболисты принимали "Зенит-фарм», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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