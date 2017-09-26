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Во Владивостоке станет еще холоднее

Максимальные температуры воздуха не превысят +6…+21 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 сентября, во второй половине дня к Приморью с запада подойдет атмосферный фронт циклона, смещающегося над Хабаровским краем. На западе начнутся дожди, местами не исключены грозы. В течение дня воздух успеет прогреться до +20…+25 °C. Ночью атмосферный фронт продолжит смещаться над краем и осадки распространятся на остальные районы. В условиях облачной и дождливой погоды ночь будет теплее предыдущей, минимальные температуры воздуха не опустятся ниже +3…+14 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня облачно, свежий южный ветер, температура воздуха+18…+20 °C. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью облачно, временами дождь. Минимальная температура существенно не изменится.

Завтра днем погода в Приморье вновь изменится. За фронтом распространится гребень антициклона, прояснит, осадки прекратятся, вторгнется холодная воздушная масса, и максимальные температуры воздуха не превысят +6…+21 °C.

С приходом холодной воздушной массы во Владивостоке также ожидается похолодание. В среду дневные температуры в городе понизятся на 3–4 градуса и составят +15…+17 °C. Усилится северо-западный ветер.  

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