Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье 08:01, 27 сентября Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье (Фото)
Гороскоп на 17 сентября 07:39, 27 сентября Гороскоп на 17 сентября
Большой театр пробил дно 03:38, 27 сентября Большой театр пробил дно
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
08:01
Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье Фото
07:39
Гороскоп на 17 сентября
06:26
Опрос: только около трети россиян имеют сбережения
05:41
Финал конкурса «Воспитатель года - 2017» прошёл во Владивостоке Фото
04:24
Приморье: Тысячи людей работают при нарушениях охраны труда
04:06
10 крупных компаний полностью откажутся от автомобилей с ДВС
03:38
Большой театр пробил дно
03:04
МВД: В РФ вырос объем продаж фальсифицированных лекарств в Интернете
02:31
Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре
02:01
Бывший глава "Русгидро" Евгений Дод освобожден из-под домашнего ареста
01:10
Страшное пророчество Ванги для России на конец 2017 года: будет много крови!
00:37
В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД
00:12
ДВФУ участвует в создании Центра горно-технического образования под эгидой ООН
Сентябрь, 26 вторник
23:38
До окончания приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось два дня
22:36
Рестораны Владивостока предлагают дикое мясо
21:19
Открытый чемпионат Владивостока по рукопашному бою состоится в предстоящие выходные
20:25
На Народном проспекте ведётся замена люков и решёток инженерных сетей Фото
19:03
Китайскую регату второй год подряд выигрывает экипаж яхт-клуба «Семь футов» из Владивостока Фото
18:15
Во дворах на улице Башидзе во Владивостоке укладывают новый асфальт Фото
17:51
Минвостокразвития забыло объяснить, где «зависли» 56,5 тысяч заявок на ДВ-гектары
17:48
​КНДР заявила о начале войны с США
17:42
Первая родившаяся пятерня в Приморье отправилась домой
17:34
Во Владивостоке станет еще холоднее
17:22
Во Владивостоке пройдут соревнования по роллер-спорту
17:11
В Приморье появится новое казино
17:06
Владивостокцев учат предохраняться
17:00
Прокуратура: «Радиоприбор» остается одним из крупнейших должников Приморья по зарплатам
16:52
С начала 2017 года в Приморье при ДТП погибли 2 велосипедиста
16:43
​Эксперт: КНДР ответила Трампу в его же стиле
16:40
Необычный фестиваль пройдет в Приморье
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье

В крае действует четыре ТОР - из восемнадцати дальневосточных территорий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Согласно последним данным Минвостокразвития, почти половина инвестиций, заявленных потенциальными резидентами дальневосточных территорий опережающего развития, предназначения для вложения в экономику Приморья (1,1 миллиарда рублей при общей сумме потернциальных инвестиций в 2,4 миллиарда рублей), сообщает РИА VladNews. При этом только четыре из восемнадцати дальневосточных ТОР находятся в Приморье (Надеждинская, Большой Камень, Михайловский и Нефтехимический). Впрочем, по последним данным Минвостока, на рассмотрении находится 356 заявок, при том, что соглашения подписаны только со 178 резидентами.

178 резидентов, подписавших соответствующие соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока, обязались влодить в экономику Дальневосточного федерального округа 1,175 миллиарда рублей, создав рабочие места для 34,9 тысячи человек. Потенциальные ивесторы продлают экономике макрорегиона 2,481 миллиарда и создание почти 56,4 тысячи рабочих мест. 

В Приморье уже подписаны соглашения с 50 резидентами, еще 18 соглашений находятся на стадии подписания. На рассмотрении и доработке находятся 35 заявок. В общей сложности в ведении бизнеса в регионе заинтересованы более 100 инвесторов. Наибольшее число из них заинтересовано в ведении бизнеса в ТОР "Надеждинская" (ближайшая к Владивостоку; многопрофильная производственно-логистическая площадка) - 59 инвесторов действующих и потенциальных. На втором месте по популярности - ТОР "Большой Камень", которая сформирована вокруг судоремонтного завода "Звезда" (23 инвестора, в том числе 6 - потенциальных). Ненамного меньше предпринимателей заинтересовано в ведении бизнеса в сельскохозяйственной ТОР "Михайловский" - по 8 инвесторов потенциальных и действующих, еще 2 соглашения - на стадии подписания. Замыкает по числу заявок и утвержденных инвесторов ТОР "Нефтехимический" - в общей сложности четыре инвестора (действительных и потенциальных).

При этом, как планируется, "скромная" ТОР "Нефтехимическая" привлечет 796,6 миллиарда рублей - второе место среди ТОРов ДФО.

Всего, как планируется, инвестпроекты в ТОРы Приморского края обеспечат рабочие места для 23,6 тысячи человек.

Похожие новости
Опрос: только около трети россиян имеют сбережения
06:26, 27 сентября 2017 Опрос: только около трети россиян имеют сбережения

89% участников опроса назвали конкретную сумму, которая сделает их счастливыми

Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре
02:31, 27 сентября 2017 Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре

Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы

​КНДР заявила о начале войны с США
17:48, 26 сентября 2017 ​КНДР заявила о начале войны с США

А американцы и не знали

Прокуратура: «Радиоприбор» остается одним из крупнейших должников Приморья по зарплатам
17:00, 26 сентября 2017 Прокуратура: «Радиоприбор» остается одним из крупнейших должников Приморья по зарплатам

Всего зарплатные долги в регионе формируют 44 предприятия, половина которых - банкроты

Как распределялись должности в думе Владивостока?
15:51, 26 сентября 2017 Как распределялись должности в думе Владивостока?

Непубличные детали внутриполитической повестки региона

Приморье: Дефицит краевого бюджета вырастет почти до 10 миллиардов рублей
11:39, 26 сентября 2017 Приморье: Дефицит краевого бюджета вырастет почти до 10 миллиардов рублей

Департаменты региона предлагают внести корректировки в краевой бюджет-2017 и 2019

В Приморье рыбообработка упала в сравнении с 2016 годом
17:21, 25 сентября 2017 В Приморье рыбообработка упала в сравнении с 2016 годом

Правда, в крае стали выпускать больше консервов из морепродуктов