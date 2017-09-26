Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье

В крае действует четыре ТОР - из восемнадцати дальневосточных территорий

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Согласно последним данным Минвостокразвития, почти половина инвестиций, заявленных потенциальными резидентами дальневосточных территорий опережающего развития, предназначения для вложения в экономику Приморья (1,1 миллиарда рублей при общей сумме потернциальных инвестиций в 2,4 миллиарда рублей), сообщает РИА VladNews. При этом только четыре из восемнадцати дальневосточных ТОР находятся в Приморье (Надеждинская, Большой Камень, Михайловский и Нефтехимический). Впрочем, по последним данным Минвостока, на рассмотрении находится 356 заявок, при том, что соглашения подписаны только со 178 резидентами.

178 резидентов, подписавших соответствующие соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока, обязались влодить в экономику Дальневосточного федерального округа 1,175 миллиарда рублей, создав рабочие места для 34,9 тысячи человек. Потенциальные ивесторы продлают экономике макрорегиона 2,481 миллиарда и создание почти 56,4 тысячи рабочих мест.

В Приморье уже подписаны соглашения с 50 резидентами, еще 18 соглашений находятся на стадии подписания. На рассмотрении и доработке находятся 35 заявок. В общей сложности в ведении бизнеса в регионе заинтересованы более 100 инвесторов. Наибольшее число из них заинтересовано в ведении бизнеса в ТОР "Надеждинская" (ближайшая к Владивостоку; многопрофильная производственно-логистическая площадка) - 59 инвесторов действующих и потенциальных. На втором месте по популярности - ТОР "Большой Камень", которая сформирована вокруг судоремонтного завода "Звезда" (23 инвестора, в том числе 6 - потенциальных). Ненамного меньше предпринимателей заинтересовано в ведении бизнеса в сельскохозяйственной ТОР "Михайловский" - по 8 инвесторов потенциальных и действующих, еще 2 соглашения - на стадии подписания. Замыкает по числу заявок и утвержденных инвесторов ТОР "Нефтехимический" - в общей сложности четыре инвестора (действительных и потенциальных).

При этом, как планируется, "скромная" ТОР "Нефтехимическая" привлечет 796,6 миллиарда рублей - второе место среди ТОРов ДФО.

Всего, как планируется, инвестпроекты в ТОРы Приморского края обеспечат рабочие места для 23,6 тысячи человек.