Русский MeetUp объединит инвесторов из стран АТР и разработчиков со всей России

Форум станет одной из крупнейших инвестиционных площадок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Русский MeetUp станет одной из крупнейших инвестиционных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятие, которое пройдет 23-25 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском, будет местом встречи инвесторов из стран АТР и компаний-разработчиков со всей России.

— Географическое положение Владивостока в перспективе может превратить город в Гонконг, куда, с одной стороны, будут приезжать стартаперы и реализовавшиеся предприниматели со всей страны, которые хотят выйти со своими продуктами на рынок АТР. С другой – инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы оценить перспективы российского бизнеса. И отправной точкой этого взаимодействия станет Русский MeetUp, — сказал руководитель проекта "Кибер Россия", соорганизатор Русского MeetUp Роман Поволоцкий.

В рамках Русского MeetUp будет организована экспозона, где российские компании-разработчики представят программное и аппаратное обеспечение, а иностранные инвесторы смогут познакомиться с инновационными проектами. По словам организаторов, принять участие в выставке смогут ИТ-компании со всей России.

Также для участников Русского MeetUp пройдет инвестиционная сессия, где они смогут презентовать свои проекты инвесторам из Китая, Кореи и Японии и получить финансирование.

— Участие в Русском MeetUp – это уникальная возможность для российских разработчиков заключить реальные сделки с иностранными инвесторами: привлечь деньги в проект, продать свои продукты. Русский MeetUp – единственное доступное мероприятие на востоке страны для малого и среднего бизнеса, которое станет местом встречи для разработчиков и партнеров из стран АТР, — сказал Роман Поволоцкий.

Русский MeetUp – площадка, объединяющий ИТ-сообщество стран АТР. Это обмен опытом, встречи с инвесторами, выставка высоких технологий и инновационные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.

Цель Русского MeetUp – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников. Девиз мероприятия – "Делай, учись, делись, меняй". Не сиди на месте, стремись к новому, делись задумками и меняй мир вокруг – стань участником Русского MeetUp.

Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru

Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут форсайт-сессия, панельная дискуссия, лекции, круглые столы с участием экспертов федерального и международного уровня, а также научные бои, конференция разработчиков VLDC и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой можно здесь.