В Уссурийске детей лишили опасных качелей

Весной маленький ребенок упал с них и сломал ногу

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края прокуратура провела проверку безопасности эксплуатации детской плозадки во дворе дома № 35 по улице Попова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей в деятельности местной управляющей компании.

Проверка была организована в связи с несчастным случаем, произошедшем с маленьким ребенком на этой площадке в апреле этого года: малыш получил перелом костей правой голени в результате падения с незакрепленной детской качели (изготовленной самодельным способом из металлических труб и установленной на детской площадке много лет назад).

Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что данные качели не соответствовали требованиям, предъявляемым к оборудованию и покрытию детских игровых площадок, к безопасности их конструкции. При этом управляющая организация не принимала надлежащие меры по обеспечению требований безопасности и мер защиты, что повлекло нарушение прав несовершеннолетних на охрану здоровья.

Директору ООО было внесено прокурорское представление, которое рассмотрено и удовлетворено: качели во дворе дома демонтированы, виновному должностному лицу объявлен выговор.