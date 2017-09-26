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Актуальный комментарий

Будет ли война на Корейском полуострове?

Весь мир надеется на здравый смысл обеих сторон конфликта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Произошедшее в конце минувшей недели событие в далеком от Владивостока Нью-Йорке может в перспективе привести к войне на Корейском полуострове в непосредственной близости от российской границы. На Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп впервые в современной истории открыто пригрозил напасть и «уничтожить» Северную Корею.

После подобного заявления обозревателю газеты "Владивосток" захотелось поделиться с читателями своими мыслями. Первое, на что обратил внимание, так это на трибуну ООН. Последний раз там так вел себя первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в октябре далекого 1960 года. Но и то в отличие от главы Соединенных Штатов советский лидер призывал не к войне, а, наоборот, к ликвидации колониализма. Хотя и не скрывал наличие у СССР «кузькиной матери» – атомной бомбы и средств ее доставки.

Во-вторых, мне хочется напомнить о миролюбии жителей Северной Кореи. Последний раз они воевали более 60 лет назад, и, кстати, в том числе с американцами. А теперь вспомним о внешней политике самих США. За те же шесть десятилетий не было года, чтобы звездно-полосатые на кого-нибудь не нападали. Военные перевороты и «цветные революции», свержение законных режимов и поставки оружия террористам велись и ведутся по всему миру – в Африке, Латинской Америке, Азии и даже в Европе.

Конечно, руководству США хочется «победоносных войн». А их нет в последние годы. Янки увязли в затяжных кровавых конфликтах с участием своих солдат в Афганистане, Ираке и Йемене. Продолжается гражданская война в Ливии, Южном Судане и на востоке Украины. Да и в ряде других мест, где сильно американское присутствие, ситуация остается напряженной.

Поэтому в Пхеньяне вполне серьезно отнеслись к очередной угрозе президента США. Мне кажется, что, будь у Сербии атомное оружие, Америка не решилась бы в 1999 году на бомбежки мирных жителей Белграда с использованием радиоактивного урана и расчленение балканской страны. А у КНДР такое оружие защиты или возмездия имеется, хотя они его нигде не применяют. Зато на них и не нападают, а только пытаются запугать.

Но запугать вряд ли получится. Две недели назад президент России Владимир Путин сказал о северных корейцах, что «они траву будут есть, но не откажутся от ядерной программы».

Весь мир надеется на здравый смысл обеих сторон конфликта. И желает им вместо угроз и, не дай бог, войны сесть за стол мирных переговоров. Иного варианта нет.

Источник: Николай Кутенких, газета "Владивосток"
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