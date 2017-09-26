Прокуратура: Власти Приморья оставили без срочной медпомощи более 140 детей

Жители острова Попова оказались в непростой ситуации, которая не волнует чиновников?

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Приморские власти оставили более 1 300 жителей острова Попова Владивостокского ГО без первичной помощи педиатра и узких специалистов. Об этом заявляет в официальном сообщении прокуратура Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сейчас на острове работает поликлиническое отделение ВКБ №4, в котором на полставки работает терапевт (принимает фактически с 9 утра до 13:30 по рабочим дням), а также на четверть ставки акушер-гинеколог. Ставка педиатра в штате поликлинического отделения отсутствует (при этом, на острове живет 142 ребенка в возрасте 0-17 лет).

Ранее ответственным должностным лицам вносилось прокурорское представление об устранении выявленных нарушений закона (отсутствие доступной первичной медико-санитарной помощи), однако фактически требования прокуратуры исполнены не были. С учетом сложившихся обстоятельств, прокурор района направил в суд иск о признании незаконным бездействия департамента здравоохранения Приморья и КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» и возложении обязанности обеспечить оказание доступной первичной медико-санитарной помощи жителям острова Попова.

Необходимо отметить, что сейчас лечение детей, живущих на острове Попова, производится педиатрами Владивостокской детской поликлиники № 5, которая находится на материковой части Владивостока. И при возникновении проблем со здоровьем у несовершеннолетних, их родители, собрав детей, вынуждены обращаться за медицинской помощью в поликлинику "на материке".

Аналогичная ситуация складывается с потребностью посещения взрослым населением острова врачей узких специальностей.

Справка:

Остров Попова находится в 20 километрах от Владивостока. Населенные пункты - поселок Старк и поселок Попова.