В администрации Владивостока формируют бюджет на 2018 год

В этом году бюджет традиционно планируется на три года

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В администрации города Владивостока началось обсуждение основных подходов к формированию проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. В ходе ежедневных совещаний руководители органов администрации и представители управления финансов рассматривают основные параметры бюджета и предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, обеспечивающих жизнедеятельность города. Заседание комиссий по рассмотрению бюджетных проектировок проводит исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как отметила заместитель главы администрации Наталья Зубова, проект бюджета формируется в соответствии с основными направлениями бюджетной политики и с учетом прогноза социально-экономического развития Владивостока.

Бюджет имеет социальную направленность, его основную долю составляют расходы на образование, благоустройство, ремонт жилищного фонда, культуру, молодежную политику, поддержку общественных организаций. Например, в полном объеме предусмотрены расходы на оплату труда работников бюджетных учреждений, кроме того, их зарплата будет проиндексирована.

В этом году бюджет традиционно планируется на три года. Также во Владивостоке продолжен курс на формирование бездефицитного бюджета. Впервые бездефицитный бюджет был сформирован на 2016, а затем и на 2017 год.

С целью постепенного гашения муниципального долга на 2019 и 2020 годы планируется формирование проекта бюджета с профицитом. Согласно прогнозу, на следующий год во Владивостоке ожидается снижение бюджетных доходов.

Такая ситуация заставляет сохранять во Владивостоке финансирование только самых необходимых расходов и программ, выбрать приоритеты, временно отказаться от начала новых проектов и капитального строительства, перейдя в режим сохранения и содержания имеющихся объектов. Принятие новых расходных обязательств возможно только при наличии дополнительных источников финансирования. Будут приняты меры по оптимизации некоторых расходов, продолжится работа по мобилизации доходов.

В бюджете будут предусмотрены самые необходимые расходы. Это расходы на школы и детские сады, уборку и ремонт дорог, реконструкцию лестниц и подпорных стен, капремонт жилых домов, работу детских школ искусств и спортивных секций, ремонт хоккейных коробок, субсидии организациям ветеранов и инвалидов и многие другие нужды.

Сформированный бюджет будет направлен для обсуждения в Думу города Владивостока. Также состоятся публичные слушания по проекту, в которых смогут принять участие все заинтересованные жители города.