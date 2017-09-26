Пара из Краснодара расчленяла и ела людей

Каннибалы задержаны, проводится расследование

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Краснодарском крае обнаружена пара каннибалов, которые расчленяли и ели людей. В полицию Краснодара поступило сообщение от дорожных рабочих, которые нашли на улице телефон, в котором содержались фотографии мужчины с различными частями расчлененного человеческого тела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Управление МВД Краснодара.

По сообщению следственного отдела по Прикубанскому округу СКР по Краснодарскому краю, 8 сентября 2017 года 35-летний местный житель и его супруга употребляли спиртное вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. В процессе между ними возник конфликт, затем мужчина совершил убийство новой знакомой. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично спрятал, а частично забрал. Кроме того, мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона.