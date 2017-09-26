Двое жителей Владивостока похищали девушек для занятия проституцией

Одна из похищенных оказалась несовершеннолетней

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница поселка Смоляниново, которая рассказала о безвестном исчезновении своих сестер 1997 и 1999 годов рождения, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции обнаружили девушек в приморской столице, в одном из жилых многоквартирных домов, расположенном на проспекте 100-летия Владивостоку.

Обнаруженные девушки, одна из которых оказалась несовершеннолетней, сообщили полицейским, что днем ранее в поселке Смоляниново двое неизвестных им мужчин, угрожая применением насилия, против воли силой заставили сесть в свою машину, увезли девушек во Владивосток и заперли в квартире с целью занятия проституцией.

В ходе проведения дальнейшего розыска полицейские задержали ранее судимых местных жителей в возрасте 34 и 44 лет. Оба отбывали заключение за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору.