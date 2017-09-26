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Общество

Более 30 приморцев отметили вековой юбилей

В краем проживает почти 41 тыс долгожителей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Приморском крае проживает почти 41 тысяча граждан, которые могут по праву считаться долгожителями. Более 30 из них уже отметили вековой юбилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, 100-летие уже отпраздновал 31 приморец.

«Самый пожилой житель нашего края – Наталия Сергеевна Титкова. Она живет во Владивостоке, сейчас ей 104 года», – сообщили специалисты.

Всего в крае проживает почти 41 тысяча человек, которые достигли возраста 80 лет и могут по праву считаться долгожителями, причем 78% из них – женщины. Чуть более тысячи приморцев отметили свой 90-летний юбилей.

Напомним, 1 октября Россия отмечает Международный день пожилых людей. В рамках празднования этой даты в Приморье пройдет II Форум – выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам»-2017.

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