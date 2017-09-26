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Антрополог рассказал, чем отличались маленькие неандертальцы от современных детей

Как выяснилось, отличия были минимальны
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Маленькие неандертальцы росли так же, как дети Homo sapiens, за несколькими незначительными исключениями. К такому выводу пришел испанский антрополог Антонио Росас, изучив детский скелет из испанской пещеры Эль Сидрон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В неандертальском ребенке, умершем 49 тысяч лет назад в возрасте 7,5 лет, было 26 килограммов веса и 111 см роста. Генетический анализ не позволил определить пол, однако плотность костей и другие косвенные признаки указывают на то, что это был мальчик.

Прекрасно сохранившиеся зубы (30 шт), в том числе и молочные, позволили сделать вывод о том, что маленький неандерталец помогал взрослым в серьезной работе: возможно, скоблил шкуры руками, удерживая их в зубах, или просто питался твердой волокнистой пищей, требующей долгого пережевывания. А недостаток эмали на зубах позволил заключить, что мальчик недоедал или болел. Полоски от крепления мышщ, более заметные на правой плечевой кости, указывают на то, что ребенок был правшой.

Только не до конца сформировавшийся позвоночник отличает скелет семилетнего неандертальца от скелета его сверстника – нашего современника. Росас предполагает, что причиной этому – большой мозг неандертальцев. Мозг – очень энергозатратный орган, и детеныши видов с очень вместительным черепом растут, как правило, очень медленно. Возможно, огромный мозг неандертальцев (в среднем на 15% больше мозга современного человека) потреблял так много ресурсов во время активного роста, что связки между позвонками, которые и у человека разумного завершают рост в последнюю очередь, у маленьких неандертальцев окончательно формировались еще позже.

Исследование опубликовано в журнале Science.

©Paleoanthropology Group MNCN-CSIC

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