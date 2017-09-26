Жители Уссурийска необычно «заделывают» ямы на дорогах

Горожане нашли выход из ситуации

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Жители Уссурийска креативно решают проблемы с ямами на дорогах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.

Известно, что уже давно в районе улицы Кушнира провалился асфальт.

- Очень глубокая яма стоит, и никому до нее нет дела. Но все же нашлись неравнодушные. Начали потихоньку засыпать яму пакетами с мусором, - говорится в посте.

«Ну, ведь и в правду говорят, что пакеты очень долго не разлагаются в земле. А асфальт тает вместе с дождями. Вот люди и решили сами дороги латать», «Согласно документам на вашей дороге лежит асфальт в 3 слоя без дефектов по этому году», «Теперь эта мусорка вырастит выше крыши и начнется вонища. И никому из вышестоящих дела нет, страдать будут опять простые люди», - вступили в дискуссию комментаторы.

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