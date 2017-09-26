Приморец с оптовой партией конопли попался на алкоголе

Мужчине теперь грозит провести до 10 лет в колонии

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

На станции Дубинский Приморского края сотрудниками ППС был задержан пьяный 45-летний безработный житель одного из сел Михайловского района, у которого при себе было обнаружено порядка 300 граммов марихуаны в полимерном пакете, а также бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла - в кармане брюк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

Со слов гражданина, марихуану он заготовил самостоятельно из растений дикорастущей конопли. Наркотик он изготовил для личного потребления. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту грозит от 3 до 10 лет колонии. У него отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.