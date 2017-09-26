Антибраконьерское мобильное приложение создали в Приморье

Ввод системы запланирован до конца этого года

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Единый реестр правонарушений, совершенных на территории приморского нацпарка «Земли леопарда», создали в отделе охраны национального парка; электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекции эффективнее планировать оперативную работу и быстро идентифицировать нарушителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу национального парка.

За пять лет работы национального парка угроза от браконьеров значительно снизилась. Если в 2012 году на территории парка было зафиксировано 362 нарушения, то за последний год было зафиксировано уже 208 случаев. В значительной степени этому способствовало внедрение инновационных технологий.

Новый проект стала очередным ноу-хау сотрудников национального парка. Технология состоит из центральной базы данных на автономном сервере учреждения и авторизованном мобильном приложении на смартфонах и планшетах под управлением ОС Android. Через специальную программу государственный инспектор получает доступ к информации, собранной за годы антибраконьерской деятельности.

В случае обнаружения нарушителя, который ранее уже оказывался в поле зрения инспекторов, программа помогает идентифицировать незваного гостя. Приложение способно предоставить все данные об истории незаконных «визитов» задержанного на охраняемую территорию, фото и координаты правонарушений на карте. По мнению инспекторов, такая оптимизация процесса значительно ускорит оформление протокола, а также упростит проведение анализа правонарушений.

В настоящее время продолжается наполнение электронного банка данных обо всех правонарушениях, совершенных в лесах Хасанского района Приморья с 2011 по 2017 год. В специальных таблицах будет указано кто, где, когда и при каких обстоятельствах вел браконьерский промысел или незаконно пересек границы заповедной территории, какое решение принял суд в отношении нарушителей. Ввод новой системы в строй запланирован до конца текущего года.