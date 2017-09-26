Сотрудники Сбербанка приняли участие в марафоне «Мосты Владивостока»

Сбербанк второй год подряд выступает партнером Международного марафона

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

35 сотрудников Дальневосточного банка ПАО Сбербанк в минувшие выходные приняли участие в Международном марафоне «Мосты Владивостока». Большая часть из них выбрала дистанцию в пять километров и успешно ее преодолела. Оставшиеся коллеги решили пробежать именно полумарафон, то есть расстояние в 21,1 км. Таковых сотрудников было четверо, среди них и Екатерина Глазырина, которая регулярно принимает участие в масштабных забегах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

«Это моя пятая медаль за прохождение полумарафонских и марафонских дистанций. Ощущения от того, что смогла пробежать этот 21 километр в очередной раз, сложно передать словами. Участвовать в марафоне, да еще и вместе с друзьями – это действительно круто, – делиться впечатлениями главный специалист отдела сопровождения судебного и исполнительного производства Приморского отделения ПАО Сбербанк Екатерина Глазырина. – Я очень благодарна своим коллегам, которые приняли участие в мероприятии, пробежали свои дистанции и в очередной раз показали, что среди сотрудников Сбербанка много приверженцев спорта и здорового образа жизни».

Напомним, что Сбербанк второй год подряд выступает партнером Международного марафона «Мосты Владивостока», организатором которого является беговой клуб «RunDNSRun». Банк также организовал тематическую фотозону и лаунж-зону. Здесь спортсмены и болельщики могли сделать красивые фотографии и при желании отдохнуть. Для детей работала специальная площадка, где они могли поиграть в твистер и порисовать на асфальте. Развлекали детей аниматоры в образах героев популярного мультфильма «Фиксики» – Симка и Нолик.