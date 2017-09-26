Молодой автолюбитель сбил пенсионерку во Владивостоке

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП в районе дома Гамарника, 19 с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно выехал наряд дорожно-патрульной службы.

Установлено, что 23-летний житель города Уссурийска, управляя автомашиной Honda Fit Shuttle, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину 1948 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части по ходу движения автомашины.

Медики оказали потерпевшей помощь. Пострадавшей диагностирован ушиб коленного сустава и назначено амбулаторное лечение.

Известно, что стаж вождения водителя Honda составляет 4 года. Мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Назначено проведение ряда экспертиз, проводится административное расследование.