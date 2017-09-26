Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк

Жителям и гостям города предложат бассейны, трамплины и гидромассаж

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке появится аквапарк: инвестор подписал соответсвующее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Центр спортивных и водных развлечений станет универсальным комплексом, предлагающим купание в бассейнах, прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем и другие виды активного отдыха. Инвестор намерен построить круглогодичный крытый Центр до 2021 года. Объем частных инвестиций составит 172 миллиона рублей. Открытие комплекса позволит создать 48 новых рабочих мест в столице Приморья.

Кроме того, на минувшей неделе резидентами дальневосточных ТОР и СП Владивосток стали еще три компании, из них две планируют осуществлять свою деятельность, связанную со здравоохранением, в Приморье. Подписаны соглашения с КРДВ. Общий объем частных капиталовложений в инвестпроекты составит более полумиллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать более 130 новых рабочих мест в ДФО.

С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 490 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 триллионов рублей и перспективой создать более 66 тысяч рабочих мест.