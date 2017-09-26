Молодой автолюбитель сбил пенсионерку во Владивостоке 12:14, 26 сентября Молодой автолюбитель сбил пенсионерку во Владивостоке
Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк 12:02, 26 сентября Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк
Молодая пара погибла под поездом в Приморье 11:50, 26 сентября Молодая пара погибла под поездом в Приморье
Новостная лента
Сентябрь, 26 вторник
12:23
​Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву
12:14
Молодой автолюбитель сбил пенсионерку во Владивостоке
12:12
Сотрудники Сбербанка приняли участие в марафоне «Мосты Владивостока»
12:02
Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк
11:50
Молодая пара погибла под поездом в Приморье
11:39
Приморье: Дефицит краевого бюджета вырастет почти до 10 миллиардов рублей
11:28
За неделю в фото-видеофиксацию попались более 11 тыс правонарушителей
11:15
Во Владивостоке произошло возгорание в жилом доме
11:02
В октябре в Приморье состоится «горячая линия» по гриппу и ОРВИ
10:50
Приморцы продолжают пренебрегать жизнью своих детей
10:38
Приморец обокрал судоремнтное предприятие
10:26
Прививки от гриппа сделали уже 15,5% приморцев
10:14
«Дни Эрмитажа» стартовали во Владивостоке
10:02
Первый снег в Приморье ожидается уже на этой неделе
09:51
ДВФУ: Погибший студент Алексей Медведев навсегда останется в наших сердцах
09:39
Сорочинская ярмарка спивала и гопака плясала Видео
09:26
Приморский предприниматель продал больнице старую крупу
09:14
Молодой приморец попался на краже аккумуляторов
08:57
Несколько районов Владивостока останутся без электроснабжения во вторник, 26 сентября Адреса
08:44
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 сентября Адреса
08:41
Во Владивостоке вечером ожидается небольшой дождь
08:02
Гороскоп на 26 сентября
07:24
Во Владивостоке продолжаются работы по асфальтированию подъездных дорог к жилым домам Фото
06:28
Капитальный ремонт нескольких спортивных объектов во Владивостоке подходит к концу Фото
05:38
На улицах Владивостока укладывают асфальтобетонное покрытие Фото
04:25
Радиосигналы от инопланетян поступают на Землю каждую секунду, - ученые
03:34
Хоккеист Виктор Толмачев умер от рук дочери
02:31
Новый Айфон 8: старт продаж провалился по всему миру
01:29
Губная помада портит зубы, - ученые
00:12
Конец света наступит, когда иссякнет энергия Солнца - ученые
Сентябрь, 25 понедельник
23:21
В четверг во Владивостоке завоют сирены
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4205 (144) от 26 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В моду входят пассивные дома
Погиб командующий 5-й (приморской) армией
Марафонцы предпочли пять километров
Завтра станет известно, какое издание станет Книгой года
Последствия ликвидированы, выплаты не завершены
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Новый Владивосток

Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк

Жителям и гостям города предложат бассейны, трамплины и гидромассаж
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке появится аквапарк: инвестор подписал соответсвующее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Центр спортивных и водных развлечений станет универсальным комплексом, предлагающим купание в бассейнах, прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем и другие виды активного отдыха. Инвестор намерен построить круглогодичный крытый Центр до 2021 года. Объем частных инвестиций составит 172 миллиона рублей. Открытие комплекса позволит создать 48 новых рабочих мест в столице Приморья.

Кроме того, на минувшей неделе резидентами дальневосточных ТОР и СП Владивосток стали еще три компании, из них две планируют осуществлять свою деятельность, связанную со здравоохранением, в Приморье. Подписаны соглашения с КРДВ. Общий объем частных капиталовложений в инвестпроекты составит более полумиллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать более 130 новых рабочих мест в ДФО.

С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 490 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 триллионов рублей и перспективой создать более 66 тысяч рабочих мест.

Похожие новости
Владивосток: Второй мост на остров Русский, ВКАД и новый идеальный микрорайон
13:48, 14 сентября 2017 Владивосток: Второй мост на остров Русский, ВКАД и новый идеальный микрорайон

Стали известны подробности японского мастер-плана развития приморской столицы

Как изменится Владивосток через пять лет?
18:00, 13 сентября 2017 Как изменится Владивосток через пять лет?

АИЖК и КБ «Стрелка» представили участникам ВЭФ-2017 план благоустройства города до 2022 года

Владивосток войдет в экорейтинг российских городов
10:20, 13 сентября 2017 Владивосток войдет в экорейтинг российских городов

Минприроды опубликует документ до конца года

Как именно изменится Владивосток в ближайшем будущем?
16:13, 08 сентября 2017 Как именно изменится Владивосток в ближайшем будущем?

Владивосток превратится в один из ведущих международных центров АТР

Концепция мастер-плана Владивостока будет представлена на III ВЭФ
02:04, 03 сентября 2017 Концепция мастер-плана Владивостока будет представлена на III ВЭФ

На презентацию приглашены Юрий Трутнев, Максим Орешкин и Михаил Мень

​Владивосток станет новым деловым центром
14:02, 31 августа 2017 ​Владивосток станет новым деловым центром

Разработка мастер-плана города завершится в декабре 2017 года

Владивосток продолжает преображаться
19:37, 24 августа 2017 Владивосток продолжает преображаться

Работы ведутся ежедневно