Молодая пара погибла под поездом в Приморье

В настоящее время подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье произошел трагический случай – молодая пара погибла под поездом, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в Дальневосточном Следственном комитете на транспорте, инцидент произошел вечером 24 сентября. В районе 9113 км перегона Сибирцево—Уссурийск грузовой поезд парня и девушку. От полученных травм пострадавшие скончались.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.