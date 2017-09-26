Молодая пара погибла под поездом в Приморье

В Приморье произошел трагический случай – молодая пара погибла под поездом, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в Дальневосточном Следственном комитете на транспорте, инцидент произошел вечером 24 сентября. В районе 9113 км перегона Сибирцево—Уссурийск грузовой поезд парня и девушку. От полученных травм пострадавшие скончались.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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