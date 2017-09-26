Молодой автолюбитель сбил пенсионерку во Владивостоке 12:14, 26 сентября Молодой автолюбитель сбил пенсионерку во Владивостоке
Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк 12:02, 26 сентября Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк
Молодая пара погибла под поездом в Приморье 11:50, 26 сентября Молодая пара погибла под поездом в Приморье
Новостная лента
Сентябрь, 26 вторник
12:23
​Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву
12:14
Молодой автолюбитель сбил пенсионерку во Владивостоке
12:12
Сотрудники Сбербанка приняли участие в марафоне «Мосты Владивостока»
12:02
Во Владивостоке появится круглогодичный аквапарк
11:50
Молодая пара погибла под поездом в Приморье
11:39
Приморье: Дефицит краевого бюджета вырастет почти до 10 миллиардов рублей
11:28
За неделю в фото-видеофиксацию попались более 11 тыс правонарушителей
11:15
Во Владивостоке произошло возгорание в жилом доме
11:02
В октябре в Приморье состоится «горячая линия» по гриппу и ОРВИ
10:50
Приморцы продолжают пренебрегать жизнью своих детей
10:38
Приморец обокрал судоремнтное предприятие
10:26
Прививки от гриппа сделали уже 15,5% приморцев
10:14
«Дни Эрмитажа» стартовали во Владивостоке
10:02
Первый снег в Приморье ожидается уже на этой неделе
09:51
ДВФУ: Погибший студент Алексей Медведев навсегда останется в наших сердцах
09:39
Сорочинская ярмарка спивала и гопака плясала Видео
09:26
Приморский предприниматель продал больнице старую крупу
09:14
Молодой приморец попался на краже аккумуляторов
08:57
Несколько районов Владивостока останутся без электроснабжения во вторник, 26 сентября Адреса
08:44
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 сентября Адреса
08:41
Во Владивостоке вечером ожидается небольшой дождь
08:02
Гороскоп на 26 сентября
07:24
Во Владивостоке продолжаются работы по асфальтированию подъездных дорог к жилым домам Фото
06:28
Капитальный ремонт нескольких спортивных объектов во Владивостоке подходит к концу Фото
05:38
На улицах Владивостока укладывают асфальтобетонное покрытие Фото
04:25
Радиосигналы от инопланетян поступают на Землю каждую секунду, - ученые
03:34
Хоккеист Виктор Толмачев умер от рук дочери
02:31
Новый Айфон 8: старт продаж провалился по всему миру
01:29
Губная помада портит зубы, - ученые
00:12
Конец света наступит, когда иссякнет энергия Солнца - ученые
Сентябрь, 25 понедельник
23:21
В четверг во Владивостоке завоют сирены
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4205 (144) от 26 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В моду входят пассивные дома
Погиб командующий 5-й (приморской) армией
Марафонцы предпочли пять километров
Завтра станет известно, какое издание станет Книгой года
Последствия ликвидированы, выплаты не завершены
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

За неделю в фото-видеофиксацию попались более 11 тыс правонарушителей

Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила более 7 млн
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В целях внедрения высокоэффективных технологий надзора за дорожным движением на территории края проводится работа по фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме с применением 75 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 11 тыс. 60 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила 7 млн 145 тыс 500 рублей. Из них возбуждено по статье 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за нарушение скоростного режима) 9 тыс. 748 дел на сумму 5 млн 177 тыс. 500 рублей. По статье 12.16 КоАП РФ (за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств) 1 тыс. 312 дел на сумму 1 млн 968 тыс. рублей.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

В отношении граждан, своевременно не оплативших штрафы за нарушение Правил дорожного движения, составлен и направлен в суд 91 административный материал.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Похожие новости
Во Владивостоке произошло возгорание в жилом доме
11:15, 26 сентября 2017 Во Владивостоке произошло возгорание в жилом доме

В данном происшествии никто не пострадал

Приморцы продолжают пренебрегать жизнью своих детей
10:50, 26 сентября 2017 Приморцы продолжают пренебрегать жизнью своих детей

С начала года к ответственности подверглись свыше 12 тысяч родителей

Приморец обокрал судоремнтное предприятие
10:38, 26 сентября 2017 Приморец обокрал судоремнтное предприятие

В отношении 56-летнего мужчины проводится проверка

ДВФУ: Погибший студент Алексей Медведев навсегда останется в наших сердцах
09:51, 26 сентября 2017 ДВФУ: Погибший студент Алексей Медведев навсегда останется в наших сердцах

Алексей запомнился в университете своей креативностью и активной жизненной позицией

Приморский предприниматель продал больнице старую крупу
09:26, 26 сентября 2017 Приморский предприниматель продал больнице старую крупу

Вес партии «геркулеса» почти достиг 15 килограммов

Молодой приморец попался на краже аккумуляторов
09:14, 26 сентября 2017 Молодой приморец попался на краже аккумуляторов

По данному факту возбуждено уголовное дело

Пожилой мужчина упал с моста в реку во время прогулки во Владивостоке
17:29, 25 сентября 2017 Пожилой мужчина упал с моста в реку во время прогулки во Владивостоке

Следователи по данному факту проводят проверку