За неделю в фото-видеофиксацию попались более 11 тыс правонарушителей

Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила более 7 млн

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В целях внедрения высокоэффективных технологий надзора за дорожным движением на территории края проводится работа по фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме с применением 75 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 11 тыс. 60 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила 7 млн 145 тыс 500 рублей. Из них возбуждено по статье 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за нарушение скоростного режима) 9 тыс. 748 дел на сумму 5 млн 177 тыс. 500 рублей. По статье 12.16 КоАП РФ (за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств) 1 тыс. 312 дел на сумму 1 млн 968 тыс. рублей.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

В отношении граждан, своевременно не оплативших штрафы за нарушение Правил дорожного движения, составлен и направлен в суд 91 административный материал.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.