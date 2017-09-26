Во Владивостоке произошло возгорание в жилом доме

В данном происшествии никто не пострадал

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, в 02.16 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на улице Чайковского, сообщает РИА VladNews на МЧС России по Приморскому краю.

Через 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. При тушении брандмейстеры столкнулись с горением веранды жилого здания.

В 02.51 пожар был локализован, в 04.18 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 66 кв. м. Благодаря профессионализму и слаженности пожарных дом был спасен.

В результате происшествия никто не пострадал. Огню противостояли 17 человек личного состава и 3 единицы техники.