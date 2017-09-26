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В октябре в Приморье состоится «горячая линия» по гриппу и ОРВИ

Специалисты будут отвечать на вопросы граждан в течение двух недель
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор информирует жителей Приморья о проведении со 2 по 16 октября тематической «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Горячая линия» будет работать с 9:00 до 17:00 по телефонам 8(423)244-26-84, 8(423)243-42-25.

Специалисты ответят на часто задаваемые вопросы: об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, по иммунизации против гриппа (где сделать прививку, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции, совместимость с другими вакцинами), касающиеся прививок против гриппа (состав, производители, эффективность, наличие вакцин в медицинских организациях), неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, по введению ограничительных мероприятий в образовательных организациях при осложнении эпидемической ситуации, клиники, лабораторной диагностики и лечения гриппа и ОРВИ, о наличии противовирусных препаратов в аптеках, по использованию средств индивидуальной защиты, соблюдения температурного режима в помещениях.

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