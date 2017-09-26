Приморцы продолжают пренебрегать жизнью своих детей

С начала года к ответственности подверглись свыше 12 тысяч родителей

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять нарушение перевозки несовершеннолетних пассажиров с целью предупреждения детского травматизма на дороге. Мероприятия проводятся вблизи образовательных учреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В один из таких рейдов инспекторы ГИБДД проверяли, как приморские водители перевозят несовершеннолетних пассажиров.

За время проведения рейда пресечено 245 нарушений. В основном детей перевозили на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства.

Отметим, что о дате и времени проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции предупреждали приморцев заранее.

Госавтоинспекция Приморского края в очередной раз призывает водителей быть более ответственными в вопросе обеспечения безопасности детей-пассажиров. Напомним, перевозка несовершеннолетних в возрасте до 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозка детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении допускается также с использованием штатных ремней безопасности.

В возрасте до 12 лет перевозка на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

Напомним, что за нарушение правил перевозки ребенка водителю грозят штрафные санкции в размере 3 тыс. рублей. С начала года к ответственности подверглись свыше 12 тысяч родителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних. В полиции подчеркнули: в этом году в регионе зарегистрировано 3 ДТП со смертельным исходом с участием несовершеннолетних пассажиров, при которых зафиксировано грубое нарушение правил их перевозки.