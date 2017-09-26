В городе Находка Приморского края задержан 56-летний местный житель, совершивший хищение порядка 5 килограмм медных и порядка 9 килограмм латунных судовых деталей с территории одного из предприятий города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Проводится проверка.
Приморец обокрал судоремнтное предприятие
В отношении 56-летнего мужчины проводится проверкаВладивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.
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