Приморец обокрал судоремнтное предприятие

В отношении 56-летнего мужчины проводится проверка

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края задержан 56-летний местный житель, совершивший хищение порядка 5 килограмм медных и порядка 9 килограмм латунных судовых деталей с территории одного из предприятий города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Проводится проверка.