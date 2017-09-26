Прививки от гриппа сделали уже 15,5% приморцев

Для эффективности иммунопрофилактики необходимо обеспечить не менее 40% населения края

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается вакцинация от гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. За счет средств госбюджета подлежит иммунизации 809,6 тысячи человек человек: дети старше 6 месяцев, в том числе школьники; работники образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сфер; медики; студенты высших и средних учебных заведений; пенсионеры; беременные; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, ожирением.

По состоянию на 25 сентября охват прививками населения Приморского края составил 15,5%. Как отмечают специалисты, для эффективности иммунопрофилактики необходимо обеспечить не менее 40% населения края.

При среднекраевом выполнении плана профилактических прививок подлежащих контингентов - 35,5%, ниже краевого показателя отмечается на территории городов Лесозаводск – 25,0%, Партизанск – 26,3%, Уссурийск – 28,8%, Дальнегорск – 29,7 %, Арсеньев – 30,8%, а также Шкотовского – 12,5%, Красноармейского – 12,0%, Кавалеровского – 28,3%, Черниговского – 25,8%, Пограничного районов – 27,5%.

Справка:

Грипп - это инфекционное заболевание, при котором обостряются хронические заболевания и которое имеет обширный список возможных осложнений - на первом месте стоит пневмония и бронхит; со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит), сердечно-легочной системы (миокардит, перикардит), нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии).

Чтобы избежать возможных осложнении, необходимо своевременно привиться. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.