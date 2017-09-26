«Дни Эрмитажа» стартовали во Владивостоке

Программа мероприятий рассчитана на неделю

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Приморском крае во второй раз стартовал проект «Дни Эрмитажа». Проект проходит по инициативе генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и призван подготовить жителей и гостей края к открытию приморского филиала Эрмитажа. Программа мероприятий рассчитана на неделю – с 25 сентября по 1 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Программа “Дней Эрмитажа” включает в себя выставки, мастер-классы, лектории, творческие встречи, эрмитажную библиотеку. В этом году мы пополнили этот список кинотеатром виртуальной реальности», – рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко. По ее словам, проект «Дни Эрмитажа» – это не только возможность для ценителей искусства поближе познакомиться с шедеврами мирового искусства, но и площадка для развития профессиональных связей. Вход на все мероприятия – свободный.

Стоит отметить, создание во Владивостоке филиалов крупнейших музеев страны – это поручение президента России Владимира Путина. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, планируется открытие приморского филиала Государственного Русского музея. Идет работа по созданию одного из 25 филиалов исторического парка «Россия – моя история».

Как неоднократно отмечал заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев, качество социальной и культурной среды – важнейший вопрос развития макрорегиона:

«Нужно формировать такую социальную среду, в которой можно было бы комфортно жить и молодым людям находить интересные для себя события и мероприятия. Чтобы такая культурная жизнь не сильно отличалась от среды крупнейших городов европейской части России. Минвостокразвития инициирует сейчас целый ряд проектов в сфере культуры. Например, гастроли ведущих коллективов. Создаются филиалы Мариинского театра, Эрмитажа во Владивостоке», - заявил Качаев.

По его словам, в разработанной Минвостоком и утверждённой правительством страны концепции демографической политики заложен комплекс мер, направленных на повышение доступности услуг в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта.

«Все эти элементы в концепции предусматриваются. Они может быть напрямую и не влияют на показатель рождаемости, но они создают настроение у населения - жить и работать на Дальнем Востоке», - считает Сергей Качаев.