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Общество

Первый снег в Приморье ожидается уже на этой неделе

Во Владивостоке ожидается небольшой дождь
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Погода на наступившей неделе будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня вечером Приморье накроют атмосферные фронты циклона, смещающегося над северными районами Хабаровского края и Якутией. В крае пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы. Вслед за холодным фронтом на край устремится холодная воздушная масса, к среде температурный фон понизится на 5–8 градусов.

В середине недели над Хабаровским краем и Амурской областью установится мощный холодный тропосферный вихрь. В отдельные периоды с прохождением вторичных холодных разделов на севере Приморья будут наблюдаться осадки. Так как в нижней тропосфере температура воздуха понизится с нынешних +9…+12 °С до 0…−3 °С, осадки будут носить смешанный характер (дождь со снегом, мокрый снег). На отдельных участках дорог возможны гололёдные явления.

Во второй половине недели в Приморье в дневные часы воздух будет прогреваться от +7 °С на севере до +18 °С на юге.

Во Владивостоке завтра вечером и в начале ночи на среду возможен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Ночные температуры к середине недели понизятся до +9…+12 °С, во второй половине сохранятся на уровне +7…+10 °С. Днём преобладающая температура +14…+17 °С.

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