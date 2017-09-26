Сорочинская ярмарка спивала и гопака плясала

Традиционная ярмарка прошла во Владивостоке

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Задушевными песнями, народными танцами и салом в качестве угощения провожали Дни украинской культуры во Владивостоке. Заключительным аккордом празднества стала Сорочинская ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.