Приморцы продолжают пренебрегать жизнью своих детей 10:50, 26 сентября Приморцы продолжают пренебрегать жизнью своих детей
Первый снег в Приморье ожидается уже на этой неделе 10:02, 26 сентября Первый снег в Приморье ожидается уже на этой неделе
Несколько районов Владивостока останутся без электроснабжения во вторник, 26 сентября 08:57, 26 сентября Несколько районов Владивостока останутся без электроснабжения во вторник, 26 сентября (Адреса)
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Сентябрь, 26 вторник
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4205 (144) от 26 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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8 канал

Сорочинская ярмарка спивала и гопака плясала

Традиционная ярмарка прошла во Владивостоке
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Задушевными песнями, народными танцами и салом в качестве угощения провожали Дни украинской культуры во Владивостоке. Заключительным аккордом празднества стала Сорочинская ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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