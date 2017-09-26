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Приморский предприниматель продал больнице старую крупу

Вес партии «геркулеса» почти достиг 15 килограммов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Недобросовестный поставщик реализовал в государственное медицинское учреждение Приморья овсяные хлопья сомнительного качества. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

При проведении плановой проверки было установлено, что поставщик крупы из Уссурийска продал госбульнице Артема партию «геркулеса», не соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза.. Общий вес партии составил почти 15 килограммов.

Согласно лабораторным исследованиям, проведенным Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в данной партии крупы выявлены зараженность вредителями хлебных запасов и превышение уровня кислотности на 1,5 градуса.

Кислотность является показателем свежести крупы. Этот показатель крупы возрастает при очень длительном хранении либо при неблагоприятных условиях хранения. Тем самым указанная дата выработки (29 июля текущего года) не соответствует действительности.

Управлением вынесено постановление, запрещающее использование в пищевых целях некачественной и опасной партии хлопьев овсяных «Геркулес», что исключило возможность причинения вреда здоровью людей.

Недобросовестный поставщик крупы для государственных нужд привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

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