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Молодой приморец попался на краже аккумуляторов

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в ходе патрулирования улиц в поселке Врангель инспекторы дорожно-патрульной службы отдела МВД России по городу Находке остановили автомобиль под управлением 18-летнего местного жителя. В багажнике иномарки полицейские обнаружили два автомобильных аккумулятора. Водитель не смог объяснить, как они оказались в его транспортном средстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Для выяснения обстоятельств мужчину доставили в отдел полиции поселка Врангель. В ходе дальнейшего патрулирования улиц полицейские обнаружили грузовой автомобиль во дворе многоквартирного дома с признаками повреждения без аккумуляторов.

В дежурной части отдела полиции задержанный дал признательные показания. Похищенные автомобильные аккумуляторы у него изъяты и возвращены законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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