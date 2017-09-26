Несколько районов Владивостока останутся без электроснабжения во вторник, 26 сентября 08:57, 26 сентября Несколько районов Владивостока останутся без электроснабжения во вторник, 26 сентября (Адреса)
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Несколько районов Владивостока останутся без электроснабжения во вторник, 26 сентября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 сентября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

Амурская ул.10, 4, 7, 9,

Бийская ул.18, 24, 26, 26А,

Вавилова ул.10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 5, 7, 8, 9,

Героев Варяга ул.4, 4/2,

Днепропетровская ул.45, 57,

Кирова ул.10, 10А, 12, 14, 2, 2А, 4, 6, 8,

Крыгина ул.15, 17, 17А,

Левобережная ул.1Д, 3,

Ломаная ул.38, 38Б,

Морозова ул.2, 5, 7, 7А, 8, 9,

Мусоргского ул.15Ж, 25Г, 25Е, 27, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 27Д, 27Ж, 29, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 29Е, 31, 33Г, 33Д, 46,

Охотская ул.10, 28, 3, 4А, 6, 88, 8Г, 8К,

Правобережная ул.1,

Тухачевского ул.44,

Узбекская ул.13А,

Уютная ул.10, 12, 14, 14А, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 8, 9, 9А,

Южно-Уральская ул.24,

Юности ул.19

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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