Во Владивостоке вечером ожидается небольшой дождь

Погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 сентября, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +20...+25°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +19…+21°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой, вечером умеренный дождь, возможна гроза. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21…+23 °С.



В Находке переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура +22…+24°С.