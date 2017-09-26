Радиосигналы от инопланетян поступают на Землю каждую секунду, - ученые

Речь идет о большом количестве вспышек

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Американские ученые из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра утверждают, что «радиосигналы пришельцев» могут появляться в небе каждую секунду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.





Как отмечает эксперт Абрахам Лоеб, пока человек будет пить кофе, в небе возникнет огромное количество «радиосигналов пришельцев», которые появляются в разных глубинах и точках Вселенной.



В частности, речь идет о большом количестве вспышек. Как говорят ученые, несовершенные обсерватории видят лишь небольшую их часть.







Специалисты также заявили о своем намерении изучить FRB-вспышки. Как считают эксперты, результаты этих исследований помогут им понять, что порождает подобные явления.



Отметим, что впервые ученые заявили о таинственных сигналах еще в 2007 году, во время проведения наблюдений с использованием телескопа Паркс.







При следующих исследованиях учеными были зафиксировали еще 9 радиоактивных всплесков, которые могут иметь искусственное происхождение.