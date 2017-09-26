В четверг во Владивостоке завоют сирены 23:21, 25 сентября В четверг во Владивостоке завоют сирены
​Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву 20:19, 25 сентября ​Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву
Безработица-2017 в Приморье оказалась меньше уровня прошлых лет 17:57, 25 сентября Безработица-2017 в Приморье оказалась меньше уровня прошлых лет
Новостная лента
Сентябрь, 26 вторник
04:25
Радиосигналы от инопланетян поступают на Землю каждую секунду, - ученые
03:34
Хоккеист Виктор Толмачев умер от рук дочери
02:31
Новый Айфон 8: старт продаж провалился по всему миру
01:29
Губная помада портит зубы, - ученые
00:12
Конец света наступит, когда иссякнет энергия Солнца - ученые
Сентябрь, 25 понедельник
23:21
В четверг во Владивостоке завоют сирены
22:23
Увлекательным турслетом отметили школьники Владивостока День здоровья Фото
21:39
На улицах Владивостока продолжают обновлять дорожную разметку Фото
20:19
​Мосгорсуд продлил арест брату мэра Владивостока Андрею Пушкареву
20:18
9-я Владивостокская международная биеннале визуальных искусств открылась в столице Приморья Фото
19:05
В субботу, 30 сентября, во Владивостоке пройдёт фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»
18:36
Во Владивостоке подводят итоги празднования Дня тигра Фото
17:57
Безработица-2017 в Приморье оказалась меньше уровня прошлых лет
17:44
Склонность к изменам связали с формой лица Фото
17:32
Доходы приморцев снова превысили 34 тысячи рублей
17:29
Пожилой мужчина упал с моста в реку во время прогулки во Владивостоке
17:21
В Приморье рыбообработка упала в сравнении с 2016 годом
17:18
Подросток пропал в Приморье
17:10
Российские моряки проводили китайских
16:59
Минприроды предлагает ужесточить наказание за мусор
16:47
Пешеход получил перелом основания черепа в аварии во Владивостоке Эксклюзив
16:36
Завтра во Владивостоке возможен дождь
16:23
Во Владивостоке произошло возгорание в квартире
16:10
В Приморье два города за неделю отмечают юбилеи
15:59
В Приморье рыбак пострадал от сильного удара током Фото
15:48
В выходные юные яхтсмены Владивостока пробовали свои силы в управлении "взрослыми" яхтами Фото
15:35
Мотогонщики в эти выходные сразятся в гонке «На пределе» Фото
15:23
В Приморье обнаружена опасная говядина местного производства
15:11
Неправильное хранение навоза в Приморье привело ферму к штрафу
15:00
​Во Владивостоке задержано 78 пьяных водителей - за неделю Эксклюзив
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4205 (144) от 26 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В моду входят пассивные дома
Погиб командующий 5-й (приморской) армией
Марафонцы предпочли пять километров
Завтра станет известно, какое издание станет Книгой года
Последствия ликвидированы, выплаты не завершены
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Радиосигналы от инопланетян поступают на Землю каждую секунду, - ученые

Речь идет о большом количестве вспышек
Фото: rwspace.ru Фото: rwspace.ru
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Американские ученые из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра утверждают, что «радиосигналы пришельцев» могут появляться в небе каждую секунду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 



Как отмечает эксперт Абрахам Лоеб, пока человек будет пить кофе, в небе возникнет огромное количество «радиосигналов пришельцев», которые появляются в разных глубинах и точках Вселенной.

В частности, речь идет о большом количестве вспышек. Как говорят ученые, несовершенные обсерватории видят лишь небольшую их часть.



Специалисты также заявили о своем намерении изучить FRB-вспышки. Как считают эксперты, результаты этих исследований помогут им понять, что порождает подобные явления.

Отметим, что впервые ученые заявили о таинственных сигналах еще в 2007 году, во время проведения наблюдений с использованием телескопа Паркс.



При следующих исследованиях учеными были зафиксировали еще 9 радиоактивных всплесков, которые могут иметь искусственное происхождение.

Похожие новости
Новый Айфон 8: старт продаж провалился по всему миру
02:31, 26 сентября 2017 Новый Айфон 8: старт продаж провалился по всему миру

Эксперты уже прокомментировали ситуацию

Конец света наступит, когда иссякнет энергия Солнца - ученые
00:12, 26 сентября 2017 Конец света наступит, когда иссякнет энергия Солнца - ученые

Энергия Солнца иссякает уже сейчас, так как на светиле все чаще возникают вспышки

В четверг во Владивостоке завоют сирены
23:21, 25 сентября 2017 В четверг во Владивостоке завоют сирены

В различных районах будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение

Увлекательным турслетом отметили школьники Владивостока День здоровья
22:23, 25 сентября 2017 Увлекательным турслетом отметили школьники Владивостока День здоровья

Каждому классу в течение нескольких часов необходимо было выполнить 12 различных заданий

На улицах Владивостока продолжают обновлять дорожную разметку
21:39, 25 сентября 2017 На улицах Владивостока продолжают обновлять дорожную разметку

Работы преимущественно ведутся в ночное время

9-я Владивостокская международная биеннале визуальных искусств открылась в столице Приморья
20:18, 25 сентября 2017 9-я Владивостокская международная биеннале визуальных искусств открылась в столице Приморья

Здесь же состоялось открытие персональной выставки «Поэма о воде»

В субботу, 30 сентября, во Владивостоке пройдёт фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»
19:05, 25 сентября 2017 В субботу, 30 сентября, во Владивостоке пройдёт фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»

В рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт