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Спорт

Хоккеист Виктор Толмачев умер от рук дочери

Мотивы женщины сейчас выясняются
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В Москве сотрудники полиции задержали дочь известного советского хоккейного вратаря Виктора Толмачева по обвинению в убийстве родного отца. Об этом журналистам сообщила представитель московского управления СК РФ Юлия Иванова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


По данным следствия, тело известного хоккеиста Толмачева обнаружил сотрудник полиции, который прибыл на вызов родственников. Родственники 78-летнего Толмачева заявили правоохранителям, что уже длительное время не видели Виктора Егоровича и очень волнуются.

Как оказалось, мужчина умер от полученных колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве сотрудниками полиции задержана его 55-летняя дочь. Женщина уже призналась в убийстве. Обвиняемой предъявлено обвинение. Мотивы женщины сейчас выясняются.

Виктор Егорович Толмачев: биография, википедия

Хоккеист Виктор Толмачев, а впоследствии и тренер Виктор, родился 24 августа 1939 года.

Виктор Толмачев выступал за сборную СССР, СКА МВО, Химик и за ЦСКА, с которым стал пятикратным чемпионом страны по хоккею.

За сборную СССР по хоккею Толмачев провел 10 официальных матчей.

Четырежды (1963, 1964, 1967, 1968) входил в список лучших хоккеистов страны.

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