Новый Айфон 8: старт продаж провалился по всему миру

Эксперты уже прокомментировали ситуацию

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Продажи iPhone 8 от американской компании Apple провалились по всему миру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на данные биржи NASDAQ. Согласно предоставленной информации, неделя со старта продаж iPhone 8, была худшей для компании за последние 17 месяцев. Эта этот период капитализация Apple сократилась на 43 млрд долларов.



iPhone 8, похоже, не пользуется особой популярностью у покупателей. Так, например, iPhone 8 в Лондоне в первый день продаж приобрели только 8 покупателей. В Сиднее в первый день продаж было продано лишь 30 iPhone 8, а в Сингапуре – 50. В России же продажи iPhone 8 стартуют с 29 сентября.







Ранее же покупатели занимали очереди заранее перед магазинами, чтобы попасть в число первых владельцев новых iPhone.



Эксперты уже прокомментировали ситуацию с провальным стартом продаж iPhone 8. Они считают, что невысокий интерес к этой новинке объясняется тем, что iPhone 8 отличается мало от предыдущего iPhone 7. Еще один фактор – скорый выход на рынок iPhone Х. Именно эта модель заинтересовала пользователей больше