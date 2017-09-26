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Красота и Здоровье

Губная помада портит зубы, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: arabio.ru Фото: arabio.ru
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Бразильские ученые в ходе исследования выяснили, что губная помада портит зубы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Как оказалось, все дело в твердом парафине, который и вредит зубной эмали.

Специалисты отмечают, что во время употребления пищи помада попадает внутрь организма вместе с едой и напитками, в итоге в ротовой полости образовывается среда из небольшого слоя парафина, которая способствует размножению бактерий. Впоследствии женщины страдают кариесом и другими заболеваниями.

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