Губная помада портит зубы, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Бразильские ученые в ходе исследования выяснили, что губная помада портит зубы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Как оказалось, все дело в твердом парафине, который и вредит зубной эмали.

Специалисты отмечают, что во время употребления пищи помада попадает внутрь организма вместе с едой и напитками, в итоге в ротовой полости образовывается среда из небольшого слоя парафина, которая способствует размножению бактерий. Впоследствии женщины страдают кариесом и другими заболеваниями.